Giuntoli deve prima vendere per poter comprare, il primo esubero ad andare via sarà il brasiliano Arthur (destinato alla Fiorentina in prestito), rispettando così l’equilibrio tra competitività e sostenibilità che è il primo obiettivo del club. Così il gioco del nove resta ancora bloccato: solo la cessione di Vlahovic può sbloccare l’arrivo di Lukaku, mentre Morata viene preso in considerazione solo in caso di partenza di Chiesa. Lo spiega La Stampa.