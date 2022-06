Come racconta Tuttosport, per Morata le possibilità di un ritorno sono alte e il primo a crederci è proprio l’attaccante spagnolo, destinato a rientrare provvisoriamente all’Atletico Madrid perché i 35 milioni del riscatto sono considerati una cifra eccessiva dal club bianconero che ne ha già spesi 20 per il prestito biennale. Chi conosce bene il nazionale di Luis Enrique giura sul fatto che Alvarito fatichi ad aspettare, perché la sua voglia di Juve è praticamente infinita. È possibile che nei prossimi giorni il ds Federico Cherubini incontri i colleghi spagnoli per ridiscutere i termini dell’accordo.