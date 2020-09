Nelle ultime ore è circolato il nome di Alvaro Morata per l'attacco della Juve. Lo spagnolo è considerato un'alternativa a Luis Suarez, primo nome sulla lista di Paratici. Il problema per il ritorno di Morata in bianconero però è legato alla formula con la quale arriverebbe a Torino: secondo La Gazzetta dello Sport infatti è un'operazione complicata, perché "servirebbe un prestito dell'Atletico, eventualità molto difficile". Per questo, quindi, il ritorno dello spagnolo alla Juve è un'ipotesi lontana.