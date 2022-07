Sembrava che Alvaronon potesse tornare allaper la terza volta. L'attaccante spagnolo dopo la fine del suo prestito a Torino ha fatto ritorno a, spondacon i Colchoneros detentori del cartellino dell'attaccante. Il club spagnolo e la Vecchia Signora non sono riusciti a trovare l'accordo per portare a Torino a titolo definitivo Alvaro e sembrava fosse destinato alla permanenza nella capitale spagnola, anche stando alle recenti dichiarazioni.Ora però, stando a quanto riporta Marca Alvaro Morata è sul mercato. L'attaccante non rimarrà all'Atletico Madrid la prossima stagione in quanto non rientra nei piani di Simeone. La Juventus resta alla finestra ed è sempre una destinazione che Morata graderebbe.