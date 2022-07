Tornato all'dopo il prestito biennale allasembra essersi rassegnato al fatto che sarà molto difficile un terzo ritorno in bianconero. Il giocatore ha rilasciato dichiarazioni sulla sua voglia di rimettersi in gioco a Madrid e con Simeone, nonostante sia ben noto quanto sia stato bene a Torino. Morata non disdegnerebbe affatto una nuova esperienza con la Juve, lo stesso si può dire della società e di Allegri. Ma al momento non vi è alcuna trattativa. E, riferisce il Mundo Deportivo, potrebbe esserci un ulteriore ostacolo: Morata sarebbe stati infatti offerto al, che ne starebbe seriamente valutando l'acquisto.