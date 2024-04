Le parole di Eugenio Munoz Fernandez, giornalista di Marca, a Tv Play:- "La scorsa estate c’erano tre club su Morata. La Roma era in prima linea, sullo sfondo anche Milan e Juventus. Dopodiché lo spagnolo è rimasto anche grazie a Simeone che l’ha convinto. La sua stagione è stata da record ed è diventato ulteriormente leader. Sarà inoltre l’attaccante titolare della Spagna in vista dell’Europeo. Non sta segnando molto nelle ultime partite, ma ha la fiducia di allenatore e società. Cessione? Sarebbe stato più semplice venderlo nella scorsa stagione, con un’offerta tra 15 e 20 milioni, ma ora l’Atletico continua a puntare su di lui e non mi immagino un futuro altrove per il centravanti. Tornare in Italia? Significherebbe ripartire da zero, ora sta bene in Spagna e vuole vincere un trofeo con l’Atletico".