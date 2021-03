1









Il ritorno alla Juventus di Alvaro Morata si sta concludendo tra alti e bassi: una stagione iniziata col botto ma che non ha mantenuto i ritmi iniziali; e ora secondo La Gazzetta dello Sport il futuro dello spagnolo è tutto da decidere. La Juventus ha speso 10 milioni per il prestito e ha la possibilità di riscattarlo a 45 milioni o prolungare il prestito per un altro anno pagando altri 10 milioni con il diritto che a quel punto scenderebbe a 35 alla fine del 2021/22. La terza possibile scelta, è quella di rispedirlo a Madrid.