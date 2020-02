Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Liverpool: "Una vittoria incredibile. Loro sono i migliori, Simeone ci ha detto che se avessimo giocato come al solito, con il nostro DNA, senza smettere di correre e di credere, avremmo portato a casa il risultato. Abbiamo dato la sensazione di essere un gruppo forte e unito”. Poi, sulla Juve:"Preferisco non incontrarla mai più in Champions. Per me i favoriti sono loro, il Liverpool e il Paris Saint Germain. Anche se ha perso oggi, credo che queste squadre restino le vere favorite”.