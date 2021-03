Alvaro Morata, attaccante della Juventus e della Spagna, ha parlato in conferenza stampa: "Penso che sia l'anno in cui do più assist alla mia squadra e qui, in Spagna, posso stare bene con i miei compagni di squadra. Soprattutto, allargare la squadra e avere una soluzione in attacco".



FUTURO - "La nostra opinione non conta molto. Dobbiamo giocare dove ci sentiamo apprezzati e amati. Sono grato al Cholo e una delle cose più belle della mia carriera è stata quella di allenarmi insieme a lui. All'Atletico ero felice, come lo sono ora alla Juventus. Quello che accadrà nei prossimi mesi solo Dio lo sa".



MBAPPÉ O HAALAND - "Per la mia squadra li firmerei entrambi. Sono diversi ed è bello vederli giocare. Sono il futuro del calcio.



NAZIONALE - "L'allenatore mi mostra il suo sostegno ogni volta che vengo ed è per questo che pretende lo stesso livello da me. Sono molto felice di essere qui".



RONALDO - "Con lui non parliamo di calcio. Spero che rimanga alla Juventus e che io sia lì per giocarci insieme. L'importante è che sia felice e che faccia ciò che ritiene opportuno".



RAMOS - "Con la sua età ed essendo il capitano di Spagna e Real Madrid, se dovessi consigliargli cosa fare, sarebbe un male per lui. Qualunque cosa faccia, spero che sia felice".



EUROPEO - "Il nostro livello è molto competitivo. Ogni giorno ci capiamo meglio. La base è molto buona e se abbiamo la palla possiamo battere qualsiasi squadra. Per me e penso che sia un sogno per tutti vincere qualcosa con la Spagna. È difficile superare ciò che i nostri compagni di squadra hanno fatto in passato. Dobbiamo guardare al futuro e guardare a quello che verrà. Ma questi imminenti le partite sono importanti anche per noi. Qualificati per la Coppa del Mondo".



JUVE - "Alla Juventus potremmo essere più felici visto che la maggior parte degli obiettivi o sono difficili da raggiungere o sono andati persi. È difficile per me e per Cristiano Ronaldo. Ma la stagione non è ancora finita. Con la vittoria della Supercoppa e quella della Coppa Italia, non sarebbe una brutta stagione".