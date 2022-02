1









"Dipendesse da me, sarei sempre qui". Qui alla Juve. Alvaro Morata si è promesso tante volte alla Juventus, ma l'amore non è stato sempre ricambiato. Tutt'altro. Nessuno come Alvaro è stato dentro o fuori dal progetto, nessuno come Morata è stato discusso, amato e disprezzato. Insomma: un equilibrio difficilissimo da mantenere, nonostante numeri positivi e gol - soprattutto nella passata stagione - arrivati su campi importanti e in partite determinanti.



RIMANERE A TORINO? - Conosciamo la formula con la quale è arrivato alla Juventus: prestito biennale dall'Atletico Madrid e già 20 milioni sborsati per assicurarselo in due stagioni. Adesso? Per averlo a titolo definitivo, la dirigenza bianconera deve sborsare 35 milioni di euro. Troppi. Ecco perché si pensa a uno sconto da chiedere all'Atletico, di circa 20 milioni, per chiudere anzitempo la trattativa tra le parti. In attesa c'è soprattutto il Barcellona, che ha provato a prendere Morata nella scorsa finestra di mercato.



L'INCONTRO - Intanto, a Vila-Real si è visto l'agente del giocatore, Juanma Lopez. Ci sarebbe stato un incontro tra le parti, anche per capire le intenzioni della società nei confronti di Alvaro. Il tempo stringe e di fatti siamo a marzo: c'è tutta una stagione ancora da affrontare, ma Morata vuole sapere subito il prossimo futuro cosa gli riserverà.