19 gol in stagione, tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, Alvaro Morata negli anni con Allegri in panchina ha messo insieme 27 gol in 93 partite, mettendo insieme anche 19 assist. Definito dal suo vecchio allenatore: "Unico, le gare secche le decide, è micidiale". E allora? La Juve lo terrà, perché ha intenzione di prolungare il prestito dello spagnolo. Cosa manca? I bianconeri dovranno , dovrà versare ulteriori 10 milioni di euro nelle casse dei Colchoneros. Ma non è da escludere che si cerchi uno sconto. Contatti previsti nei prossimi giorni.