Ormai ci siamo quasi, Alvaro Morata sta per (ri)diventare un giocatore della Juventus. Nel pomeriggio di oggi si è definitivo l'accordo per il ritorno dell'attaccante in bianconero dopo le due stagioni dal 2014 al 2016. Nelle immagini qui sotto pubblicate dall'account Twitter de El Chiringuito TV l'arrivo di Morata all'aeroporto di Madrid, dal quale è partito per l'Italia. La Juve ha trovato il suo centravanti, Morata torna in bianconero.



Clicca sulla gallery per vedere il video dell'arrivo di Morata all'aeroporto