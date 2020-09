Alvaro Morata vicino al ritorno alla Juve. Lo spagnolo è a un passo dall'essere il numero 9 della Juventus 2020-21 e la trattativa sembra essere piuttosto avanzata. In questi minuti, scrive Tuttosport, tra i club si sta chiudendo la trattativa di cui non si conoscono ancora i dettagli, ma dovrebbe basarsi su un prestito oneroso (10 milioni di euro) con un riscatto (probabilmente obbligatorio) fissato intorno ai 40/45 milioni.



Ma non solo. Il quotidiano, nella sua edizione online, spiega: "Morata potrebbe arrivare a Torino già nella giornata di oggi e sostenere le visite mediche domani mattina. In questo momento si stanno scambiando i documenti. Potrebbe esserci l'annuncio in serata. Fabio Paratici non ha voluto aspettare che la situazione di Dzeko si sbloccasse e ha bruciato tutti sul tempo. A facilitare l'arrivo di Morata sarebbe anche il contestuale passaggio di Luis Suarez all'Atletico Madrid".