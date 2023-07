La clausola rescissoria di Alvarosi situa intorno ai 20 milioni di euro, ma per l'Inter sarà possibile chiudere anche con un valore di 15 milioni di euro. Per quanto riguarda i compensi previsti per il giocatore, è importante sottolineare che Alvaro Morata, pertanto il suo stipendio sarà approssimativamente equivalente a quello di Romelu, considerando che l'Inter gli proporrà un contratto quadriennale con uno stipendio annuale di 5 milioni di euro. Potrebbe essere anche un contratto di durata 3+1, anche se al momento non ci sono ancora certezze in merito alla durata esatta del contratto di Morata, che è stato oggetto di discussione nell'incontro di oggi pomeriggio. Inzaghi ha scelto Morata e l'Inter proverà a soddisfare il suo allenatore.