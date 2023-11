"Resta sempre un rimpianto agli occhi dei tifosi juventini vedere quanto sta segnando Alvaro Morata con la maglia dell’Atletico Madrid". Apre così Tuttosport, ribadendo quanto raccontato nella giornata di ieri. Ma potrà tornare in bianconero? E ha nostalgia di Torino? Come scrive il quotidiano, "la Juventus ha sempre un occhio vigile nei confronti di Morata perché il feeling tra giocatore e società non è mai venuto meno. La Juventus è rimasta nel cuore di Alvaro, a Torino ha conosciuto sua moglie, Alice Campello, a Torino è nato il terzo dei suoi figli, Edoardo, a Torino ha comprato casa, tifosi della Juventus sono tutti e tre i figli maschi della coppia, che anche nella villa di Madrid amano aggirarsi con indosso la divisa bianconera e cantare l’inno della Juventus".Il suo ritorno quest'estate è stato un frenato da una serie di nodi, "tuttavia non significa che la Juventus non possa rifarsi viva la prossima estate". E come può fare con il rinnovo? "Il suo contratto con l’Atletico Madrid sarebbe in scadenza a giugno, ma di fatto esisterebbe già un accordo non ancora ufficializzato tra Atletico Madrid e giocatore per restare insieme fino al 2026-27: l’eventuale firma non escluderebbe però un possibile trasferimento con il pagamento del cartellino. Se Vlahovic dovesse partire, uno dei primi nomi della lista di Giuntoli e Manna per l’attacco sarebbe proprio quello di Morata", si legge.