La Spagna è in semifinale agli Europei! Al termine di una partita incredibile contro la Svizzera - 1-1 nei tempi regolamentari, trionfo segnato dalla lotteria dei rigori -, la nazionale iberica stacca il pass per la semifinale di Wembley, dove aspetta una tra Italia e Belgio.Non una partita da ricordare per Alvaro: schierato titolare, Luis Enrique l'ha richiamato dopo il cinquantesimo e ha inserito Gerard Moreno, autore di uno dei calci di rigore decisivi. Alvaro avrà però la possibilità di giocare da protagonista l'ultimo step prima del sogno. Il suo Europeo continua.