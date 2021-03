Ieri sera contro lo Spezia, Alvaro Morata ha segnato appena un minuto dopo essere entrato in campo, sbloccando non solo il risultato ma anche se stesso. Alle prese con il citomegalovirus che ne ha debilitato fortemente le prestazioni nel mese di febbraio, gli ultimi gol il centravanti spagnolo li aveva segnati a gennaio tra Coppa Italia (contro Genoa e Spal) e Supercoppa Italiana contro il Napoli. In campionato era a secco addirittura dal 19 dicembre, dal bel 4-0 rifilato al Parma. La speranza è che questa rete con lo Spezia costituisca il suo definitivo ritorno, ora che inizia la fase finale della stagione.