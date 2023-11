L'attaccante spagnolo Alvaro Morata, ha rilasciato delle dichiarazioni negli studi di Verissimo, ospite insieme a sua moglie Alice nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin. L'ex Juve si è soffermato su diversi aspetti della relazione con la Campello, ma anche di quello che sarà il suo futuro.- 'È stata una grande emozione di diventare genitori subito. Il giorno che me l'ha detto ricordo che eravamo in Inghilterra, Per me è stato il periodo più buio a livello calcistico. Sentivo che dovevo reagire con tutte le forze per andare avanti e il loro arrivo mi ha aiutato. Sarà bellissimo raccontarlo ai miei figli'.- 'Quando smetterò non farò l’allenatore perché non voglio avere ancora stress nel weekend e soprattutto non voglio passare altro tempo lontano dalla mia famiglia. È da tanti anni che non facciamo una vacanza lunga e serena. Ma farò sicuramente qualcosa legato al mondo del calcio, magari aiutare persone che hanno vissuto la mia stessa situazione ma che non hanno avuto la mia fortuna'.