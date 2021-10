in compenso è un uomo in crisi d’identità. Ieri è stato dominato da Gunter, ha dato una mano spalle alla porta ma non ha mai dato fastidio al Verona. Gli farebbe bene riposare dopo questa serie di partite consecutive e sì, con lo Zenit probabilmente succederà". Così scrive la Gazzetta dello Sport, commentando la partita giocata da Morata contro il Verona, persa 2-1 dalla Juventus.