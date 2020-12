Nella giornata di oggi il Tribunale d'Appello Federale esaminerà il ricorso presentato dalla Juventus per Alvaro Morata e darà una risposta su uno sconto dopo le due giornate di squalifica inflitte a seguito dell'espulsione dello spagnolo al fischio finale della gara col Benevento per aver detto all'arbitro Pasqua: "Questo è un rigore imbarazzante". Dopo aver saltato il derby col Torino, Pirlo spera di avere Morata a disposizione per la trasferta di domenica contro il Genoa.