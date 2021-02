2









Citomegalovirus. Un nome con cui abbiamo imparato ad avere a che fare per la difficile condizione attuale di Alvaro Morata, che per tutto il mese di febbraio sta combattendo con stati febbrili e spossatezza dovuti a questo agente patogeno. Già nei giorni scorsi vi abbiamo dato una prima spiegazione di cosa sia questo virus, ma stasera vi documentiamo un'analisi ancora più specifica: quella del celebre virologo Fabrizio Pregliasco.



Queste le parole di Pregliasco alla Gazzetta dello Sport: "Si tratta di un virus molto diffuso, che nella maggior parte dei casi nei soggetti immunocompetenti non dà sintomi, ma che inquieta soprattutto nei casi di trasmissione verticale, da madre a figlio, attraverso la gravidanza. Tra gli adulti immunocompetenti sono molti i casi asintomatici. Questo virus, infatti, normalmente non provoca alcunché e ha generalmente un decorso benigno. I sintomi si possono presentare, oltre che nel nascituro a rischio, nei pazienti immunocompromessi, come per esempio le persone sieropositive. In questi casi si possono avere infezioni a livello dell’occhio, come le corioretiniti, o a livello dell’esofago, o ancora del fegato come le epatiti, e nei casi peggiori encefaliti e polmoniti. Ma di solito queste manifestazioni si hanno in pazienti davvero immunocompromessi. Proprio come nel caso del coronavirus Sars-CoV-2, sono molti gli adulti immunocompetenti positivi al virus ma che non presentano sintomi oppure presentano, come potrebbe essere il caso di Morata, sintomi più o meno variegati e non molto rilevanti. Accade un po’ ciò che accade con la mononucleosi, scatenata da un altro virus ma dal comportamento analogo. In un caso come quello di Morata escluderei forme pesanti. Per quanto riguarda la durata, potrebbe essere di alcune settimane, proprio come la mononucleosi".



Insomma, un virus che molti di noi portano con sé per tutta la vita senza conseguenze particolari, che può manifestarsi all'improvviso nella forma che sta conoscendo il centravanti della Juventus. Non resta che attendere il decorso della patologia per poi riaccogliere a braccia aperte Morata nell'attacco bianconero.