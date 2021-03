"Non molla nessuno qui, eh!". Alvarodavanti alle telecamere si lascia andare a un messaggio importante, sentito, per nulla scontato. Il gruppo ci crede e lo fa soprattutto l'attaccante spagnolo, ieri protagonista totale con una doppietta che ha lanciato la Juventus nella sfida con la Lazio. Inizio complicato, poi è salito in cattedra Morata, al terzo gol consecutivo dopo la rete con lo Spezia che l'ha di fatto sbloccato. Un colpo mancino (alla Ronaldo) e poi il calcio di rigore: repertorio completo. Con tanto di frase emozionale.