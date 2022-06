La situazione in attesa di risoluzione, ma a fuoco lento. Oggi scade il diritto di riscatto della Juventus per Alvaro Morata: un'opzione che non verrà esercitata, visti i 35 milioni fissati inizialmente dall'Atletico Madrid, ma la i bianconeri non mollano. Trattativa aperta, perché la Juve vorrebbe tenerlo, ma non a quelle cifre. Per ora, però il club spagnolo resta inamovibile: "Non si sa ancora niente. Dipende dalla Juve, ci dica cosa vuole fare", ha detto di recente il presidente Enrique Cerezo.



LE MOSSE - Intanto, il giocatore sta bene in bianconero e gode della stima di Allegri, ma la volontà del club di abbassare la richiesta rimane: la Juve vorrebbe spendere una cifra intorno ai 15 milioni, da aggiungere ai 20 già versati per il prestito biennale. La nuova traccia è quella di un altro prestito oneroso a circa 10 milioni, con opzione di riscatto (altri 10 più bonus), per cui servirebbe un rinnovo parallelo del contratto con l'Atletico in scadenza nel 2023. Per ora l'incontro con la dirigenza madrilena nelle scorse settimane non ha portato a un accordo, ma la Juve ci lavora.