"Provaci ancora, Morata. Alvaro è in cerca di gol e mette nel mirino la Roma, l’avversario del campionato italiano che ha affrontato più volte senza mai segnare: cinque incroci, zero gol e zero assist. Logico che ora sia arrivato il momento di sfatare il tabù". Così apre il Corriere dello Sport, raccontando gli incroci tra Alvaro Morata e i giallorossi, con lo spagnolo che all’andata all’Olimpico fece il suo esordio nella sua seconda vita in bianconero e ora avrà l'occasione di sfatare il tabù. Da allora Morata è esploso e il suo bilancio adesso dice: 13 reti, 4 in campionato, 6 in Champions League, 2 in Coppa Italia e una in Supercoppa. Missione Roma al via.