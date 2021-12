Dipende tutto da lui. E dipende tutto da questo momento, in cui sembra aver trovato una discreta continuità. Eppure, per Alvaro, ogni giorno che passa somiglia parecchio a un giorno in meno dall'addio alla Juventus. Il riscatto del centravanti spagnolo, infatti, appare oggi "improbabile", così come racconta La Gazzetta dello Sport.Con Martial, Icardi e Cavani che si "contendono" un posto da attaccante bianconero già nel mese di gennaio, per Morata non ci sarebbe più posto. Il vero sostituto però non sarebbe uno dei tre menzionati qui sopra, ma Gianluca Scamacca: un giocatore fisico, bravo a calciare e soprattutto presenza fissa in area. Elemento che - per caratteristiche - Morata non ha mai saputo far suo.- Chiaro: mancano poi nove mesi. A questo punto della scorsa stagione, sembrava certo un riscatto immediato e poi si è visto il finale di questa storia. Al momento, la risposta della Juventus a un possibile riscatto sarebbe "no, grazie". Anche perché quei 35 milioni necessari potrebbero essere indirizzati altrove.