Un problema serio, quello di. Ben più serio di quello patito da Paulo Dybala. Il giocatore spagnolo ha subito una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. La Juve spera di recuperarli entrambi dopo la sosta, ma l'infortunio dello spagnolo prevede tempi di recupero più lunghi rispetto a quelli dell'argentino.Quasi inevitabile, lo stop di Alvaro. Anche perché ha giocato per settimane sul dolore e i primi fastidi risalgono a fine agosto. E di certo ora non vuole affrontare i tempi. Nell'ipotesi più ottimistica rientrerà in Champions con lo Zenit, dunque 20 ottobre. O magari con l'Inter, giorno 24. Secondo Gazzetta, invece, "non è escluso che si vada oltre". Nel mentre toccherà a Chiesa e Kean. Aspettando Morata.