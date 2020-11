1









Tra i giocatori di Serie A, Álvaro Morata è quello che ha segnato più gol in trasferta in stagione, considerando tutte le competizioni: sei, su sei complessivi dello spagnolo. Colpo. Così sentenzia Opta sull'impatto di Morata alla Juventus. E non solo. Morata ha segnato 4 gol in questa Champions: non ne segnava tanti in una singola edizione dal 2014/15, sempre con la Juve.