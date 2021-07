Alvaro, dopo l'errore dal dischetto e l'eliminazione della Spagna per mano dell'Italia a Euro2020, ha voluto commentare attraverso i social il suo disappunto. "Questo gruppo si meritava di più, tanto di più. Come quello di tutta la Spagna, anche per me era un sogno, il nostro sogno. Posso solo dire che sono orgoglioso di aver fatto parte di questa squadra. A chi ha creduto in noi, dico GRAZIE. Il calcio a volte può essere davvero duro. Viva la Spagna".