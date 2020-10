In un pareggio che fa masticare amaro un po’ a tutti, sono due le note positive nella notte dello Scida: Dejan Kulusevski e Alvaro Morata. Soprattutto il secondo, bersagliato da critiche fin troppo eccessive dopo l’esordio – forse prematuro – dal primo minuto contro la Roma. Ieri si è dannato per dimostrare il suo valore, sponde, passaggi illuminanti, un gol e un palo, lo spagnolo ex Chelsea e Atletico Madrid ha spiegato perché la Juve ha puntato su di lui per ridare vita alla maglia numero 9. E si è reso protagonista anche del raddoppio della squadra di Pirlo, seppur in fuorigioco. Vero, anche se di pochissimi centimetri, questione di un tallone. L’evento ha scatenato la rabbia dei tifosi bianconeri, che si sono riversarti su Twitter.



