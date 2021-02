9









L'immagine è proprio quella: la Juve che parte in contropiede su spunto di Rabiot e Morata che... crolla, sbaglia le scelte - aveva Chiesa aperto a sinistra, Ronaldo d'inserimento a destra - e si fa fermare da Maksimovic. Probabilmente in maniera fallosa. No, non gliel'hanno perdonato i tifosi: lo spagnolo ancora oggi è rimasto in trend topic su Twitter, ma è un discorso che potrebbe valere per tutti i social. Dove si parla di Alvaro, di quel contropiede sbagliato e della mancanza pesante di gol in campionato: l'ultimo risale al 19 dicembre 2020. Poi qualche problema fisico che hanno frenato la grande ascesa intravista a inizio stagione. Adesso Morata è nel mirino di tutti, e dovrà riprendersi quanto prima.



Ecco i commenti nella gallery dedicata.