Non era facile ma paradossalmente c'è un rumour di mercato che non fa felici né juventini né interisti. Si tratta della possibilità di vedere Morata con la maglia dell'Inter. Una notizia lanciata questa mattina da Tuttosport e che sta facendo molto discutere sui social. Morata sarebbe dovuto essere l'attaccante della quarta Juve di Conte ma il tecnico si dimise poco prima dell'arrivo dello spagnolo a Vinovo. Conte ha poi avuto la possibilità di allenare Alvaro al Chelsea e ora lo rivorrebbe all'Inter assieme a Beppe Marotta, colui che lo portò alla Juventus.



TIFOSI CONTRO - Ma l'idea del Morata nerazzurro non piace proprio a nessuno. Gli interisti non vogliono il "Gobbo" spagnolo mentre quelli bianconeri, molto legati all'attaccante dell'Atletico Madrid, non vorrebbero mai vederlo con la maglia degli odiati rivali, proprio come Arturo Vidal. Temono un tradimento come quello di Conte e fanno già sapere che non lo perdonerebbero. Scorri o clicca sulla gallery per leggere i commenti social: con Morata è tutti contro tutti