Alvaro Morata spinge per tornare alla Juventus. Come scrive il Corriere dello Sport, l’attaccante dell’Atletico Madrid è in pressing sulla dirigenza spagnola: a Torino l’ex Chelsea e Real si è trovato benissimo e vorrebbe fare il suo ritorno, ovviamente accompagnato dalla moglie Alice, italiana, e dai figli.



I NUMERI - Ma com'è andata, allora, l'ultima stagione di Alvaro Morata? L'attaccante spagnolo ha messo insieme 44 presenze e 16 reti in questa stagione. Quattro, invece, gli assist totali.