Alvaro Morata sta provando in tutti i modi a correggere quello che sembra un destino segnato ormai nella sua avventura alla Juventus. Il recente incremento di gol contro le avversarie di modesta caratura affrontate in questo meseper riscattare il centravanti spagnolo dall'Atletico Madrid.Questo riporta oggi Calciomercato.com, che fa notare di pari passo il crescente nervosismo in Morata appena le cose non girano come vorrebbe.Dusan Vlahovic è naturalmente il sogno massimo, in alternativa circolano diversi nomi tra cui Mauro Icardi e Gianluca Scamacca.