Álvaro Morata a 360°. L’ex attaccante della Juventus, oggi all’Atlético Madrid, si è raccontato in una lunga intervista a Marca.



RESPONSABILITÀ - “Sarò costretto ad assumermi la responsabilità di segnare tanti gol senza Griezmann? Sì, la responsabilità c’è ma non soltanto per il numero dei gol. Il passo importante è nello spogliatoio, bisogna essere più coinvolti in tutti gli allenamenti e non rilassarsi mai”.



COSA MANCA PER VINCERE - “Lasceranno tanti big? Confidiamo che la nostra squadra sarà competitiva. Fin qui ci è mancata la fortuna, sappiamo ciò che serve per vincere la Champions e la Liga. Sono piccoli dettagli. Il campionato spagnolo non è stato come quello italiano o francese, dove le squadre in testa alla classifica hanno vinto di tanti punti, noi siamo stati sempre lì. Però non abbiamo vinto il titolo per piccoli dettagli”.



JUVE-ATLETICO - “Ho pensato molto alla partita di Torino, ma alla fine per quanto ci pensi non cambierà niente. Se guardi i gol, ti accorgi che ne hanno fatti tre perché dovevano farne esattamente tre. Nessuno ha pensato che avremmo subito tre gol, ma questa è la Champions, basti guardare l’Ajax che non è andato in finale o la Juve eliminata dallo stesso Ajax: basta un dettaglio e sei fuori. Quella di Torino è stata una brutta partita in tutti i sensi, ma quel ko ci aiuterà ad essere più forti in futuro”.