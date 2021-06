Europeo ma anche mercato nella prima pagine dei quotidiani sportivi in edicola. Tuttosport apre con Morata che annuncia la permanenza alla Juventus: "Aspettiamo l'ufficialità, ma ho già parlato con il ds. Speriamo sia un'annata migliore". Poi, il punto sull'attacco e la ricerca di almeno un altro attaccante. Spazio anche al futuro di Gigi Buffon: "Parma, torno. Scelta romantica e di famiglia". La Gazzetta dello Sport apre con le prime parole di Eriksen dopo il dramma sfiorato: "Grazie a tutti, non mollo". Il Corriere dello Sport dedica spazio all'Europeo titolando sulla squadra di Mancini in prima pagina: "Nessuno come l'Italia. E' azzurro il primato del gioco".



Sfoglia la gallery per leggere le prime pagine dei giornali sportivi italiani e stranieri