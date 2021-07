, eliminato in semifinale con la sua Spagna proprio dall'Italia dopo aver fallito il rigore decisivo, ha comunque voluto fare i complimenti aovvero i suoi quattro compagni della Juventus freschi vincitori dell'Europeo."Avrei voluto essere al vostro posto, ma sono molto orgoglioso e felice per voi" ha scritto l’attaccante della Vecchia Signora in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ripostando la foto pubblicata qualche minuto prima dal profilo ufficiale della Juventus per celebrare i suoi Campioni.