Come racconta il Corriere dello Sport, il Barcellona in questo momento valuta Alvaro Morata solo un piano B rispetto al bersaglio grosso Robert Lewandowski per cui sta disperatamente cercando di fare spazio a bilancio (con lo stesso Di Maria spettatore interessato): una situazione di incertezza che la Juve vuole provare a sfruttare, provando a riaprire il dialogo con l'Atletico.