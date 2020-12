Simpatico e curioso siparietto tra Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo. Nei festeggiamenti del gol dello spagnolo, le telecamere di Dazn hanno rivolto la loro attenzione sul fenomeno portoghese, autore di una doppietta e uscito nel finale di gara. Mossa azzeccata, perché hanno immortalato un gesto che denota la coesione tra i due. CR7 ha esultato come se fosse stato lui l’autore del quarto gol che ha affossato il Parma, chiamando Morata per dirgli: ‘Alvaro, siuuu’. La sua classica, dolce per i ricordi ed elettrizzante esultanza.