Ci sono classifiche e classifiche. Ci sono quelle generale e quelle più particolari. Prendiamo ad esempio le graduatorie dei gol con la maglia della Juventus. Non c'è solo quella delle reti segnate in assoluto. C'è anche quella delle reti segnate da subentrati. Con il gol da neo-entrato (dopo appena un minuto dall'ingresso in campo) di ieri contro lo Spezia, Alvaro Morata - riporta Tuttosport - ha firmato il 13° gol ufficiale da subentrato in carriera con la maglia della Juve. Raggiunge sul podio Josè Altafini e Vincenzo Iaquinta. Ma è ancora lontanissimo Alessandro Del Piero, leader di questa speciale classifica con 38 gol realizzati partendo dalla panchina.