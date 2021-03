"Álvaro Morata è andato a segno dopo soli 60 secondi dal suo ingresso in campo in Juventus-Spezia: è il gol più veloce realizzato da un subentrato della Juventus in questa Serie A. Irruento."



Questo dato Opta fotografa il perfetto ingresso in campo di Alvaro Morata ieri sera contro lo Spezia nella partita poi vinta 3-0 dai bianconeri, ma che fino a quel momento era bloccata. Il centravanti spagnolo è entrato in campo al minuto 60:40 e ha messo il pallone in rete, su assist di Bernardeschi, al 61:40.