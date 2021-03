60 secondi per spazzare via un brutto periodo, in cui un virus (non il Covid) ne ha indebolito le forze. Alvaro Morata è tornato ad iscriversi tra i marcatori, con un gol pesantissimo che ha permesso di sbloccare lo stallo contro lo Spezia. Gol più veloce di un subentrato in questa Serie A, primo gol nel 2021, tanti buoni auspici per una pronta rinascita. Perché questo citomegalovirus ha costretto lo spagnolo a lavorare part-time, ma a Pirlo serve la versione devastante della prima parte di stagione.



NUMERI E RONALDO - Innanzitutto a partire dalla lasfida contro il Porto (difficile vederlo dal primo minuto contro la Lazio), in Champions League, dove è attualmente il capocannoniere dei bianconeri (6 reti contro le 4 di Ronaldo). L’obiettivo sarà ribaltare il 2-1 dell’andata, sperando nel ritorno a pieno regime di Morata, che in stagione si è dimostrato fondamentale per la squadra. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ex Atletico Madrid ha preso parte al 25% delle reti bianconere in Serie A, con 5 centri e 7 assist. Da sottolineare il numero dei passaggi decisivi, in particolar modo quelli direzionati al fenomeno portoghese. Ben quattro di quelli enumerati sono arrivati sui piedi di Ronaldo, sintomo di una coppia sempre più affiatata.