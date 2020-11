Si può comunicare in tempo quasi reale mentre tu giochi su un campo da calcio e tua moglie è a casa a guardarti in tv? Sì, grazie ai potenti mezzi della tecnologia! Alvaro Morata ha sbloccato subito la partita della Juventus contro il Ferencvaros in Champions League e alla telecamera ha rivolto un "Ti amo" alla sua Alice Campello. Lei per tutta risposta ha subito pubblicato su Instagram un video televisivo dell'esultanza con dedica del suo Alvaro, con il messaggio "Io sì che ti amo, vamos!" seguito da un assortimento di cuoricini.