Tutti sembrano volere Alvaro Morata ma nessuno fino ad ora ha fatto l'offerta giusta per l'Atletico Madrid, neanche l'Inter che come riferisce Revelo, non ha raggiunto i 21 milioni chiesti dal club spagnolo. Sul giocatore ci sono anche Roma e Juventus ma in questo momento crescono le possibilità che lo spagnolo resti a Madrid anche la prossima stagione.