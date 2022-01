13









Una vera e propria bomba, quella lanciata da Juanfe Sanz de El Chiringuito. Secondo la stampa spagnola, Morata avrebbe fatto sapere tramite i suoi agenti che vuole lasciare subito la Juventus, già nelle prossime ore. Il motivo? Vuole trasferirsi al Barcellona, con Xavi che sta insistendo ormai da settimane.



LA SITUAZIONE - Gli agenti del giocatore sono ora a Milano, ufficialmente non per discutere dell'attaccante. Che per i bianconeri è fondamentale, che Allegri ha anche blindato più volte in conferenza. In questo momento, per il giornalista spagnolo, ci sono però colloqui in coso. I bianconeri avrebbero chiesto informazioni all'Espanyol per Raul De Tomas.