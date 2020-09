7









"Morata ci ha messo due minuti ad accettare la Juve", a confermarlo è Andy Bara, agente che assieme a Juanma Lopez (procuratore dello spagnolo) e Marco Busiello( fondatore della First) ha deciso di realizzare un'organizzazione che opera a livello mondiale. Intervistato da Calciomercato.com, Bara ha parlato della trattativa che ha portato Morata in bianconero: "Il ragazzo è di Juanma Lopez ma lavorando insieme posso parlarti di lui. E' nato perché Morata conosce bene la Juve e la Juve conosce bene Morata. Sua moglie è italiana di Venezia e avevano sempre il desiderio di tornare nel vostro Paese. Quando è arrivata la chiamata non ha avuto dubbi e sono sicuro che resterà a lungo. Farà tanti gol e proseguirà la sua avventura in bianconero per tanti anni ancora. A Torino e alla Juventus si sentono a casa. E' stata una trattativa rapida, chi poteva dire no alla Juventus? Ci ha messo due minuti per accettare di tornare in questo club così top. Lui è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto ma sono sicuro che verrà esercitato perché Alvaro è uno dei migliori attaccanti del mondo".