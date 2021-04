2









Un lampo in una giornata grigia. Il gol, l'esultanza e la firma sul futuro: "Vorrei rimanere alla Juventus a vita". Parola di Alvaro Morata, che nella sue seconda esperienza in bianconero ha ritrovato quella felicità che cercava da tempo. Alti e bassi in una stagione in cui è partito a mille per poi frenare e tornare protagonista per lo sprint finale: 18 gol e assist gol in 40 partite stagionali, la fiducia della società e di Andrea Pirlo che alla vigilia della gara con la Fiorentina era stato chiaro: "Ci ha dato tanto e ci potrà dare tanto anche in futuro".



LO SCONTO - L'allenatore lo 'blinda', la società vorrebbe confermarlo ma deve prima cercare l'intesa con l'Atletico Madrid. Le strade da percorrere sono due: o esercitare il diritto di riscatto fissato a 45 milioni di euro - percorso tortuoso e complicato, complicatissimo - o rinnovare il prestito di fronte a un pagamento di altri 10 milioni di euro come nell'estate scorsa. Quest'ultima sembra essere la soluzione che accontenterebbe tutti, ma la Juve ha chiesto uno sconto ai Colchoneros proponendo la metà, 5 milioni per avere ancora un altro anno Alvaro a Torino. Poi, si vedrà.



LA POSIZIONE DELL'ATLETICO - Un punto d'incontro potrebbe trovarsi a metà strada, perché l'Atletico non ha nessuna intenzione di tenerlo in rosa il prossimo anno e se dovesse tornare in Spagna dovrebbero muoversi per trovargli una nuova sistemazione. Alvaro giura amore eterno alla Juve ma sa anche che il suo futuro non dipende solo da lui: "Il calcio è un business e noi non abbiamo sempre possibilità di scegliere". Morata segna e giura amore eterno alla Juve, la società tratta con l'Atletico Madrid per la sua conferma.