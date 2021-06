ha parlato del suo futuro a Radio Onda Cero, direttamente dal ritiro della nazionale spagnola, che si sta preparando per Euro 2020: "​Non so cosa accadrà.Non so cosa accadrà, giocherò dove mi vorranno di più". Allegri è appena ritornato alla Continassa , dove oggi incontrerà la dirigenza della Juve. Per l’importante occasione, spiegherà quali sono i giocatori cardine da cui vorrà ripartire. Tra questi, potrebbe esserci proprio Alvaro, che i bianconeri sono pronti a trattenere a Torino prolungando il prestito annuale, versandonelle casse dell’Atletico Madrid.