Alvaro Morata, a Sky Sport, ha commentato il pari di Firenze.



VOLEVA TIRARE - "Un gol alla fine che nessuno ricorda come li fai se non arrivi alla vittoria. Credo che abbiamo avuto l'occasione di farne altri, ma vabbè, credo che abbiamo avuto un buon atteggiamento nel secondo tempo. E quest'atteggiamento ci farà vincere le altre partite".



CON MORATA MEGLIO - "Sono serio perché non mi piace a casa con un pareggio. Stiamo passando un anno difficile. Grazie dei complimenti, ma non conta chi scende in campo, chi segna, conta portare il risultato a casa. Quest'anno si sta facendo complicato. Anno duro con tante difficoltà, ma dobbiamo prendere ciò che c'è di decisivo. Abbiamo fatto grandi cose quando siamo stati Juve. Quando diamo il massimo è difficile perdere le partite. Nel secondo tempo l'abbiamo dimostrato e siamo stati vicino a farlo. Dobbiamo mettercelo in testa e pensare alla prossima partita". FUTURO - "I discorsi sul futuro? Guarda, io sono un professionista, devo dare il massimo finché sono qui. Se sarò qui, vedremo. Giocherei a vita qui se potessi. Ma il calcio è un business, a volte non abbiamo possibilità di scegliere. Sono contento di stare qui, abbiamo ancora una finale. Puntiamo a quello e poi ci pensiamo".



CHAMPIONS - "Chi va in finale? Mi cambia poco. Per tutto il rispetto. Pronostico? Non so, non ne ho idea. Brucia vedere le partite di Champions, bisognerebbe stare lì".