Alvaro Morata è l'uomo del giorno in casa Juventus, dopo essere tornato a Torino a 4 anni di distanza dall'addio - pardon, all'arrivederci. Due stagioni di emozioni intense, soprattutto europee, hanno caratterizzato la sua precedente avventura in bianconero. Per rivivere tutto ciò che è stato Morata per la Juve, in attesa di vivere ciò che sarà, il club bianconero oggi ha diffuso sui propri canali social alcune foto legate ai momenti più belli (esultanze in Champions, Coppa Italia alzata al cielo con suo gol decisivo) e ha pubblicato su Youtube un video con tutte le sue reti segnate in quei due anni.