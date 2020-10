Ore 18.55, Pirlo e la Juventus inizieranno il loro cammino in Champions League contro la Dinamo Kiev, gara valida per la fase a gironi. I giornali dedicano proprio la prima pagina al debutto dei bianconeri in campo europeo. Ecco l’apertura del Corriere dello Sport: “Pirlo, debutto rovente – Il tecnico, ancora senza Ronaldo, tiene Dybala sulla corte”.



Tuttosport sottolinea la prestazione che Morata è chiamato a compiere, in assenza di Cristiano Ronaldo: “Morata, fai il CR7! – In forma, carico e sempre decisivo in Champions: lo spagnolo guida la Juve a Kiev nella prima europea della stagione”.